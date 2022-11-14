 

Германия национализирует дочку "Газпрома"

Германия национализирует дочернее предприятие "Газпрома" -- компанию "Газпром Германия", которая теперь называется SEFE. 

Правительство ФРГ приобретёт 100-процентную долю в SEFE, "шаг необходим из-за слишком высокой долговой нагрузки компании и угрозы несостоятельности, которые могут отрицательно сказаться на энергобезопасности страны".

Фактически "Газпром Германия"  оказалась под управлением Германии ещё в апреле.

 

 

Власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли "Газпрома" в совместном предприятии EuRoPol GAZ - владельце польского участка магистрали "Ямал-Европа".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Германия разрешила себе получить долю в "дочке" Газпрома, Австрия отбирает газохранилище
» Германия распродаёт активы "Газпрома"
» Рем Вяхирев уходит в Ruhrgas
» Белоруссия будет платить за газ почти как Германия
» "Газпром" купит "Сибнефть"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О сдаче

О сдаче

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы обстреливают Курскую и Белгородскую области

  • 18:24
  • 198

Германия национализирует дочку "Газпрома"

  • 18:15
  • 207

Узбеков будут привлекать в РФ без ограничений

  • 18:05
  • 222

Украинцы привязывают к столбам людей в Херсоне, Кремль не комментирует приезд Зеленского

  • 16:54
  • 271

Четверть строящихся домов в РФ выше 25 этажей

  • 16:42
  • 210

На Запорожье готовятся к удару ВСУ, украинцы обстреливают Донецк и Курскую область

  • 20:50
  • 451
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru