Германия национализирует дочку "Газпрома"

Германия национализирует дочернее предприятие "Газпрома" -- компанию "Газпром Германия", которая теперь называется SEFE.

Правительство ФРГ приобретёт 100-процентную долю в SEFE, "шаг необходим из-за слишком высокой долговой нагрузки компании и угрозы несостоятельности, которые могут отрицательно сказаться на энергобезопасности страны".

Фактически "Газпром Германия" оказалась под управлением Германии ещё в апреле.

Власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли "Газпрома" в совместном предприятии EuRoPol GAZ - владельце польского участка магистрали "Ямал-Европа".



