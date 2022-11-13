 

На Украине национализируют предприятия, не поддерживающие армию; СБУ проверяет Лавру

 

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко пообещал продолжать национализацию предприятий, которые не соглашаются добровольно поддерживать армию страны. Тут же он объявил, что это "временное" изъятие активов. 

 

 

Украинская служба безопасности и полиция проводят расследование "возможных песнопений, восхваляющих Россию" на богослужении в Киево-Печерской лавре, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. По его словам, компетентные органы намерены проверить подлинность видео, появившегося в украинских СМИ и принять "немедленные процессуальные действия в отношении руководителей Украинской православной церкви".

Под "песнями, восхваляющими русский мир" имеется в виду "Похвала Пресвятой Богородицы".



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