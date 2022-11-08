Обыск у Дмитрия Дёмушкина

Утром 8 ноября полиция провела обыск в квартире у одного из организаторов Русских маршей Дмитрия Дёмушкина. У Дёмушкина изъяли телефон и провели допрос. Позднее его адвокат Олег Колесников сказал, что обыск "был связан с журналисткой деятельностью — в частности, с видеороликами, которые Дмитрий выкладывал на YouTube". По его словам, экс-организатор Русских маршей не задержан, а проходит свидетелем по уголовному делу. «Демушкин не успел мне сказать, по какой именно статье возбуждено дело, у него изъяли телефон», — добавил Колесников.

Сам Дёмушкин прокомментировал произошедшее таким образом: «Обыск, изъяли телефон, беседа была о том, что много интервью даю. Проверка, материалы на экспертизу. Посмотрим, чем закончится. Спецназ пришел часов в шесть утра. Человек восемь-десять. Вежливо, не били, ничего». Он добавил, что проходит подозреваемым по уголовной статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».