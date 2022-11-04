 

Глава МИД ФРГ заставила снять христианский крест для встречи G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заставила городские власти Мюнстера убрать из исторической ратуши крест с распятием Христа, который находился там на протяжении 482 лет. 

Таким образом, переговоры глав МИД стран Группы семи (G7) в Зале мира в исторической ратуше Мюнстера проходили без креста. Зал мира является важным местом для христианской Европы и церквей, в 1648 году здесь был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. Кроме того, под этим распятием до сих пор приносили присягу новые члены совета в Мюнстере, теперь же оно было снято со своего места и вынесено из зала. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Патриарх поздравил Папу с Рождеством Христовым
» Израиль своего добился, Рамзан Кадыров — пока нет
» Русская православная церковь празднует Воздвижение Креста Господня
» Российско-эстонский договор подписан
» Рошаль критикует Красный Крест
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Памяти Александра Зиновьева

Памяти Александра Зиновьева

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава МИД ФРГ заставила снять христианский крест для встречи G7

  • 19:48
  • 193

В Херсоне введён круглосуточный комендантский час, в Донецке ранены шестеро

  • 19:18
  • 147

При мобилизации будут призывать граждан с неснятой судимостью за тяжкие преступления

  • 19:13
  • 142

Украинцы обстреливают Курскую и Белгородскую области

  • 19:04
  • 137

Россияне научились защищаться от зарубежного блефа.

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru