Глава МИД ФРГ заставила снять христианский крест для встречи G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заставила городские власти Мюнстера убрать из исторической ратуши крест с распятием Христа, который находился там на протяжении 482 лет.

Таким образом, переговоры глав МИД стран Группы семи (G7) в Зале мира в исторической ратуше Мюнстера проходили без креста. Зал мира является важным местом для христианской Европы и церквей, в 1648 году здесь был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. Кроме того, под этим распятием до сих пор приносили присягу новые члены совета в Мюнстере, теперь же оно было снято со своего места и вынесено из зала.