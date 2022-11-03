Украинцы разрушают село на Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков показал фотографии разрушений во вновь обстрелянном в четверг селе Журавлёвка. По словам губернатора, некоторые из зданий настолько сильно пострадали, что «узнать их облик сложно», это касается библиотеки, детского сада, некоторых частных домов.

Также украинцы обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе: три снаряда упали в местном парке и повредили осколками автомобиль. Беспилотник ВСУ проник на три километра вглубь Белгородской области и сбросил пять гранат на окопы российских солдат, один из военных был ранен.