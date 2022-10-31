Обстрелян центр Донецка, загорелись жилые дома, повреждён газопровод

Без света остались и две тысячи абонентов посёлка Александровка на западной окраине Донецка.

тарший офицер российской артиллерийской батареи с позывным Космос рассказал

Также стало известно, что украинцы применяют запрещённые боеприпасы с белым фосфором. С

«Самым запоминающимся был первый по-настоящему тяжелый бой, когда нам поступил приказ прикрывать отход пехоты. Наша батарея стояла в четырех километрах от позиций нашей пехоты. На них пошел противник с несколькими танками. Чтобы подавить наш огонь, противник применил огонь своей артиллерии из РСЗО "Град" с запрещенными боеприпасами — это фосфор вперемешку с фугасными снарядами».

При этом заряды с белым фосфором служили в качестве отвлечения, за ними следовали удары обычными фугасами.