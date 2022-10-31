Обстрелян центр Донецка, загорелись жилые дома, повреждён газопровод

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате очередного украинского обстрела Донецка загорелись жилые дома по проспекту Ватутина, повреждён водопровод в Ворошиловском районе города. 
В Петровском районе обесточено семь трансформаторных подстанций и котельная, без света оказались пятьсот бытовых потребителей в поселке шахты "Трудовская", ранена женщина 1935 года рождения. 

Без света остались и две тысячи абонентов посёлка Александровка на западной окраине Донецка.

В результате украинского обстрела Кременной в ЛНР погибла женщина.
В Алчевске, где также украинскими обстрелами утром в понедельник повреждены жилые дома, погиб мужчина 1956 года рождения. 
 
Также стало известно, что украинцы применяют запрещённые боеприпасы с белым фосфором. Старший офицер российской артиллерийской батареи с позывным Космос рассказал:

«Самым запоминающимся был первый по-настоящему тяжелый бой, когда нам поступил приказ прикрывать отход пехоты. Наша батарея стояла в четырех километрах от позиций нашей пехоты. На них пошел противник с несколькими танками. Чтобы подавить наш огонь, противник применил огонь своей артиллерии из РСЗО "Град" с запрещенными боеприпасами — это фосфор вперемешку с фугасными снарядами».

При этом заряды с белым фосфором служили в качестве отвлечения, за ними следовали удары обычными фугасами.

 

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