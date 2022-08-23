 

Обстреляна Донецкая администрация, совершено покушение на херсонского политика

 

В центре Донецка обстреляно здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций».

 

В Херсоне совершено покушение на на заместителя главы Департамента внутренней политики администрации области Игоря Телегина, он ранен22 августа около 6 часов вечера на улице Карбышева сработало самодельное взрывное устройство, начинённое металлическими шариками от подшипников, мощность взрыва составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Ингушетии подорван полицейский автомобиль
» В Дагестане сработало взрывное устройство
» В Москве взрывали налоговую инспекцию
» В "деле Япончика" всплыло безоболочное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами
» Мэр Буйнакска избежал смерти в пятый раз
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Латвии сносят памятник Освободителям Риги и депортируют несогласных

  • 18:22
  • 90

Дворник Уткир Табашев изнасиловал москвичку, попросившую его о помощи

  • 18:07
  • 118

Обстреляна Донецкая администрация, совершено покушение на херсонского политика

  • 13:14
  • 186
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

В Москве во дворе жилого дома чеченцы избили адвоката

  • 11:06
  • 232

Посол Украины в Казахстане рассказал, почему украинцам важно убить как можно больше русских

  • 10:27
  • 268
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru