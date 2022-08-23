Обстреляна Донецкая администрация, совершено покушение на херсонского политика

В центре Донецка обстреляно здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, снаряды попали в фасад, задев правое крыло и верхний этаж. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций».

В Херсоне совершено покушение на на заместителя главы Департамента внутренней политики администрации области Игоря Телегина, он ранен. 22 августа около 6 часов вечера на улице Карбышева сработало самодельное взрывное устройство, начинённое металлическими шариками от подшипников, мощность взрыва составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.