Совместное предприятие "Газпромнефти" с "Шелл" перешло в российскую юрисдикцию

Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" - "ГПН - Салымские проекты" - о переводе в российскую юрисдикцию совместного предприятия с "Шелл" - Salym Petroleum Development N.V. (SPD, ПАО "Салым Петролеум Девелопмент НВ.", зарегистрировано в Нидерландах), сообщает "Интерфакс".

Суд постановил для продолжения деятельности компании преобразовать ее в ООО "Салым Девелопмент", новая компания с уставным капиталом 8,565 млн руб. будет зарегистрирована в поселке Салым, ХМАО.

До 31 декабря 2023 года приостановил ряд прав Shell Salym Development B.V. в новом ООО -- "в частности: право голоса на собрании участников общества, право требования выкупа доли в ООО "Салым Девелопмент", права распоряжения в уставном капитале ООО".

Решение подлежит немедленному исполнению.