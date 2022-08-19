 

Немцам рассказали, что влажная тряпка -- это полезное изобретение

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил Кречман. По его словам, используя тряпку можно перестать принимать душ. https://lenta.ru/news/2022/08/19/moist_tryapka/ В Британии в июле потребительская инфляция составила 10,1%, что стало наивысшим показателем за последние сорок лет; в октябре прогнозируется инфляция 13,3%. Население, а также малый и средний бизнес сталкиваются с ростом цен на электроэнергию, что приводит к повышению цен на продукцию и услуги, в то время как рядовые потребители снижают свои расходы и отказываются от второстепенных трат. https://lenta.ru/news/2022/08/19/ends/
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