Пьяные украинские дипломаты в Вене пытались скрыться с места ДТП

Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и пытались скрыться с места происшествия в центре Вены. Неподалёку от городской ратуши автомобиль с работниками посольства Украины врезался в хвост машины, на которой ехали четверо иностранных туристов, и затем попытались скрыться. Даже когда их догнали полицейские, преступники отказывались покидать машину, пока им не пригрозили оружием. В итоге в автомобиле с посольскими номерами оказались высокопоставленные украинские дипломаты.





21 июня украинец, проживающий в студенческом общежитии Вены, устроил ссору с соседями и напал на прибывших его задержать полицейских.