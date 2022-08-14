 

Пьяные украинские дипломаты в Вене пытались скрыться с места ДТП

 

Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и пытались скрыться с места происшествия в центре Вены. Неподалёку от городской ратуши автомобиль с работниками посольства Украины врезался в хвост машины, на которой ехали четверо иностранных туристов, и затем попытались скрыться. Даже когда их догнали полицейские, преступники отказывались покидать машину, пока им не пригрозили оружием. В итоге в автомобиле с посольскими номерами оказались высокопоставленные украинские дипломаты.


21 июня украинец, проживающий в студенческом общежитии Вены, устроил ссору с соседями и напал на прибывших его задержать полицейских.


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APN.ru