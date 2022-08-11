 

Медведев провёл совещание в ЛНР

 

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал 11 августа в Луганскую народную республику, встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным и, "по поручению президента России", провёл совещание, «посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». Обсуждалось содействие экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР, гармонизации законодательств республик с российскими законами, восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и подготовка к началу учебного года в школах.

На встрече присутствовали генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Назначен новый глава РЖД
»  Под санкции ЕС и США попадут Шойгу и еще 7 близких к Путину лиц
» Медведев поручил Путину курировать нацпроекты
» Медведев утвердил состав СБ России
» Путин убрал Собянина из нацпроектов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

\

"Я ни разу не слышал, чтобы казахи понимали вклад русских в развитие Казахстана". Записки русского

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Виноват не Ельцин, а Горбачев

Виноват не Ельцин, а Горбачев

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Смертность на российских дорогах уменьшилась на 10%

  • 22:21
  • 143

За нападение на полицейских таджикским мигрантам дали 2-3 года колонии общего режима

  • 22:12
  • 144

После очередного украинского обстрела Запорожской АЭС вблизи станции начался пожар

  • 22:00
  • 142

Командир морпехов Волына извинился перед жителями Донбасса

  • 21:52
  • 146

Месторождения, перешедшие под контроль России на Украине, оцениваются в 12,4 трлн долларов

  • 21:43
  • 166

Медведев провёл совещание в ЛНР

  • 21:36
  • 153
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru