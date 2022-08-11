Медведев провёл совещание в ЛНР

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал 11 августа в Луганскую народную республику, встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным и, "по поручению президента России", провёл совещание, «посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». Обсуждалось содействие экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР, гармонизации законодательств республик с российскими законами, восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и подготовка к началу учебного года в школах.

На встрече присутствовали генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



