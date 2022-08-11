Украинец под героином убил в США семь человек и был оправдан судом присяжных

Суд присяжных в округе Коос (штат Нью-Гемпшир, США) оправдал украинца Владимира Жуковского, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, устроил ДТП, в котором погибли семь человек.

21 июня 2019 года Жуковский, находясь под действием героина, фентонила и кокаина, врезался на грузовике в колонну мотоциклистов, в основном состоявшую из ветеранов Корпуса морской пехоты США. Семь человек погибли.

9 августа 2022 года жюри присяжных верховного суда округа Коос признало его невиновным. Жуковскому предстоит депортация на Украину, "поскольку у него не оказалось легальных оснований находиться на территории США".



