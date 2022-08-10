 

В России усовершенствовали систему заправки беспилотников

 

Специалисты Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» разработали систему заправки беспилотников в воздухе, с помощью дрона-заправщика. «Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полете в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надежность и безопасность на этапе стыковки, а в случае ее применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна».

 

В концерне "Калашников" заявили о разработке барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников.
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