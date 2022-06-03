Украинцы похитили дочь одного из офицеров ДНР

Заместитель командира одного из подразделений сил Донецкой народной республики Владимир Демченко рассказал, что ещё 16 апреля его дочь Катя просила его в Телеграме выйти с ней за связь, но дозвониться до неё он не смог. «Потом мне пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь". Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или [дочь] будет не такая как вы хотите"», — говорит Демченко.

В ходе разговора, который длился 20 минут, сотрудники СБУ пытались склонить Демченко к сотрудничеству, а когда это «не получилось» -- перестали выходить на связь. В настоящее время отец не знает, где находится его дочь; по его словам, в украинских СИЗО и ИВС её нет.