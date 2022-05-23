За последние два года в мире стало на 573 миллиардера больше

За последние два года в мире стало на 573 долларовых миллиардера больше; в среднем, с начала "пандемии коронавируса", в мире каждые тридцать часов появляется новый миллиардер.

Более того: за последние два года совокупное состояние миллиардеров выросло больше, чем за предыдущие 23 года вместе взятые. В настоящее время их совокупное состояние равняется 13,9% мирового ВВП, что в три раза выше, чем в 2000 году; особенно большую прибыль за последнее время получили владельцы компаний, занятых в сфере энергетики и продовольствия - 453 миллиарда долларов за два года.

Десять богатейших людей мира обладают состоянием, которое превышает совокупный размер накоплений 40% беднейшего населения планеты, -- 3,1 млрд человек.