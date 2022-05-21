Советские методы освобождения ведут к катастрофе, победить можно лишь по-скобелевски





Чтобы покончить с "украинством" - нужно занять всю территорию советской "Украины". Ещё 2 месяца назад было абсолютно ясно, что нынешний конфликт в Юго-Западном Крае (советское название - "Украина") может закончиться либо исчезновением "украинства", либо истреблением русских: https://serg07011972.livejournal.com/3821798.html Чтобы покончить с "украинством" - нужно занять всю территорию советской "Украины".

На днях ещё раз заглянул на сайт министерства обороны РФ "Память народа", в карточку своего деда. Там опубликован список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава 70 стрелковой дивизии с 31 июля по 10 августа 1944-го. Из списка значится, что в бою за деревню Алексино Вылковышского района Ковенской области Литовской ССР (в деревне было несколько десятков дворов) погибло 11 красноармейцев (в том числе - мой дед).





Мои знакомые, сражающиеся в Юго-Западном Крае, говорят, что потери РА и корпусов ЛДНР при штурме таких же по численности населённых пунктов - примерно такие же, как и потери РККА в августе 1944-го. Российская армия, как корпуса ЛДНР и вооружённые силы "Украины", - воюют советскими методами.



При советском освобождении "Украины" в ходе Второй Мировой войны с августа 1943 по октябрь 1944-го потери РККА составили 2,6 миллиона человек.



То есть, если освобождать Юго-Западный Край советскими методами, - потери РФ и ЛДНР будут такими же, такими же будут и военные потери "Украины", воюющей советскими методами. Причём в этом случае РФ сможет победить лишь проведя ВСЕОБЩУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ.





Как можно радикально сократить потери?



Вспомним о том, как воевали русские национальные герои Михаил Дмитриевич Скобелев (памятник ему в Москве уничтожили большевики в 1918-м, и этот памятник до сих пор - не восстановлен) и Александр Васильевич Суворов (памятники ему в Полтаве и Киеве были снесены "украинцами" незадолго до начала нынешней путинской "спецоперации").



При взятии туркменской крепости Геок-Тепе, построенной англичанами (английские офицеры командовали и туркменским гарнизоном крепости) общие безвозвратные потери войск Скобелева составили около 400 человек, 25-тысячный туркменский гарнизон был уничтожен практически полностью. В походе на Геок-Тепе участвовало порядка 7000 русских солдат.





В сентябре 1789 года в битве при Рымнике Суворов наголову разгромил стотысячную турецкую армию, имея под командованием только семитысячный русский отряд и шестнадцатитысячный отряд австрийцев. Русские и автрийцы потеряли убитыми около 500 человек, турки - около 20 тысяч.



Видим, что в обеих битвах на каждого скобелевского или суворовского солдата приходилось по 4-5 неприятельских солдат. При этом на каждого убитого солдата Суворова и Скобелева приходилось примерно по 50 убитых неприятельских солдат.



То есть наиболее эффективно освободить Юго-Западный Край можно только применяя методы Суворова и Скобелева. Какие же это методы?

Во-первых, Суворов и Скобелев всемерно поощряли инициативу своих командиров, главное было одержать победу с минимальными своими потерями, а не досконально выполнить приказ. Поощрялись случаи одержания победы в нарушение приказа (всего на войне - не предусмотришь, поэтому скобелевские и суворовские офицеры действовали по обстановке, зачастую нарушая приказы командования).



Во-вторых, Скобелев и Суворов ценили жизни своих солдат и достоинство своих подчинённых. Не терпели грубости. Жестоко наказывали проворовавшихся офицеров.



В-третьих, Скобелев и Суворов старались применять все имеющиеся технические новинки, зачастую тратили на своих солдат свои личные средства (к примеру, в Болгарии Скобелев закупил на свои личные средства овчинные полушубки на весь личный состав своей дивизии, Скобелев снарядил на свои личные средства несколько госпиталей).





В-четвёртых, Суворов и Скобелев привлекали на свою сторону русское общественное мнение, плотно работали с журналистами и независимыми общественными организациями.



И, самое главное, Скобелев и Суворов были РУССКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ! Во главу угла они ставили интересы РУССКОЙ НАЦИИ. Стремились преобразовать русскую сословную монархию в русское национальное демократическое государство. Недаром Скобелев придумал и выдвинул лозунг: "Россия - для русских!'



Российская Федерация сможет сохраниться в ходе нынешнего конфликта РФ-"Украина" только преобразовавшись в русское национальное демократическое государство, взяв в качестве государственной идеологии РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ и действуя на поле боя суворовскими и скобелевскими методами.





