Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО на этой неделе. Вопрос, похоже, решен окончательно, и процесс движется к логическому завершению.





Правда на пути Хельсинки Стокгольма неожиданно встала Турция, вспомнившая вдруг, что оба кандидата поддерживают РПК, которую Анкара считает террористической организацией, и много лет укрывает на своей территории ее активистов.





Турция потребовала выдачи 33 из них, Швеция и Финляндия, предсказуемо, отказались, вместо этого они собрались направить делегации для переговоров в Анкару, но турецкий президент весьма жестко осадил их:мол, эти делегации не должны утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО. И добавил, что среди шведских парламентариев есть «сторонники терроризма».

Для Турции вопросы, касающиеся противостояния курдскому сопротивлению — вопросы национальной безопасности. Эрдогана и раньше раздражали демонстративные цацкания европейских политиков с РПК, воспринимаемые в Анкаре как однозначно антитурецкие шаги. Только тогда он ничего не мог сделать. А сейчас может — отыграться на двух кандидатов в НАТО. Для его важно, чтобы они выполнили его требования, он не отступит.





С другой стороны, для него это элемент торга с США и ЕС, способ продемонстрировать, что без него не решаются никакие важные геополитические вопросы, заодно, потребовав для себя каких-либо преференций.

Наконец, для Эрдогана — это кураж, способ отомстить Европе за критику в свой адрес, за то, что не пускали его в ЕС, считая Турцию недемократической страной. Покуражится — и успокоится.





Едва ли можно представить, что они в итоге не договорятся. Скорее всего, Вашингтон пойдет навстречу всем «хотелкам» Эрдогана, лишь бы не упустить момент, которого они ждали десятилетиями — забрать в НАТО Швецию и Финляндию. На власти последних, скорее всего надавят, чтобы они договаривались с Эрдоганом на любых условиях.





Еще робкий голос против пыталась подать Хорватия, но это была личная точка зрения президента, которая не совпадает с мнением парламента, которому предстоит утверждать заявку. Да, и для Загреба тут нет никаких экзистенциальных противоречий, просто попытка напомнить о себе. Остальные же члены НАТО — все за!





Так что турецкий демарш разве что отсрочит неизбежное, до середины лета, до осени, но итог один.

И не важно, что сама по себе процедура будет проходить с вопиющими нарушениями. Власти Финляндии с самого начала запретили проводить референдум, ссылаясь на данные опросов, даже голосования в парламенте не будет — это лишнее. И ничего, что происходит это в нарушении целого ряда международных договоров, как минимум, Парижского договора 1947 года и росийско-финского договора 1992 года

Сразу видно, что они спешат, хотят сделать все быстро, пока люди не опомнились, и не поняли, что их обманули.





Людей действительно обманули. Если результаты сторонников НАТО в упомянутых опросах и завышены, они все равно велики в сравнении со среднестатистической погрешностью в 17-20 процентов, державшейся в течении многих лет. Лоббисты НАТО сделали почти невозможное, смогли буквально за полгода довести эту цифру до 85% и выше. Они умело использовали в своей пропагандистской кампании прошлогодние предложения России к США и НАТО, касающиеся новых контуров международной безопасности, выставив их как ультиматум со стороны России, как ее попытку диктовать другим странам свою волю, решать за них, в какие альянсы можно вступать, в какие — нет.





Спецоперация на Украине еще больше сыграла им на руку, снабдив убедительнейшим аргументом: соседство со страной, которая решает спор с соседями с помощью военных операций на их территории — опасно, и единственна гарантия — членство в НАТО.





Это уже работает на уровне программирования сознания большой массы людей. Никто уже не задумывается о том, что членство в военном блоке, с учетом соседства со страной, против которой этот блок и создан, с учетом растущей угрозы их столкновения — это с высокой долей вероятности вынужденное участие в чужом конфликте, которого можно было бы избежать в случае сохранения нейтралитета. Все думают только о том, что членство в НАТО дает безопасность. Но это такое же ложное чувство, как попытка согреться алкоголем на морозе — сначала, вроде, тепло…

Как грамотно подметил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик всем известно, что эти страны и так плотно сотрудничали с альянсом, однако сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным его членом.





Решение о вступлении, которое было продиктовано давлением США, по его словам, ставит Стокгольм и Хельсинки в сложное положение, так как теперь страны рискуют быть втянутыми в любой военный конфликт.





Действительно, обе страны давно сотрудничают с альянсом, по сути, являясь его членами де-факто, особенно, Швеция.Обе страны являются официальными партнерами НАТО с 1994 года, все эти годы вооружали и обучали своих солдат по стандартам НАТО. С 1995 года обе страны — в ЕС. Тот факт, что ЕС — это трамплин в НАТО у нас официально признали только вот сейчас.





О том, что ЕС постепенно сливается с НАТО и «идет по его следам», заявил глава МИДа Сергей Лавров. Изначально союз создавался как экономическая платформа, но в последнее время стал агрессивным и воинствующим игроком. Ранее об изменении позиции Москвы по поводу ЕС рассказал зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский. Он, правда, говорил о стремлении Киева войти в НАТО через ЕС, но мы видим реальный пример в лице Швеции и Финляндии, которые давно являются частью «коллективного Запад» и до сих пор не в НАТО разве что по недоразумению.





Есть, конечно, еще в ЕС нейтральный страны, но это говорит не столько об их повышенной политической субъектности, сколько о том, что они не представляют для НАТО повышенного военно-стратегического интереса. А Финляндия и Швеция представляют — еще какой!





Почему же американцы давно пытаются протащить их в альянс, и какие угрозы нам это несет?

Действительно, существует точка зрения согласно которой обе страны давно в НАТО де-факто, просто вот-вот произойдет закрепление этого де-юре.





И да, и нет. Фактически Финляндия и Швеция действуют по стандартам и вместе с НАТО. Но они не обязаны этого делать. Теперь будут обязаны. И отвертеться от потенциального конфликта с Россией, которому подходит альянс, они не смогут.





Как заявил депутат Белик, не надо путать сотрудничество и членства. Как в анекдоте про мужика, который просился в ад: не надо путать туризм с эмиграцией!





Членство — это обязательства, от которых не откажешься. И это неизбежное участие в навязанных конфликтах. Некоторые страны мечтают попасть в алльянс из-за пятой статьи, которая обязывает других членов воевать за них, но забывают, что и сами принимают на себя обязательства воевать за других.





Конкретно по Швеции и Финляндии. Очевидно, что в случае конфликта на Балтике им придется участвовать в войне НАТО с Россией, а именно Балтику сегодня многие эксперты считают наиболее вероятным театром гипотетической войны.





Какие угрозы они создают нам?





Ну, в первую очередь, это угроза Калининграду, который давно мозолит газа НАТО, который они открыто называют главной целью. Прямо напротив негов 330 кмнаходитсяшведский остров Готланд, где уже размещена военно-морская база. В свое время глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, говорил, что «тот, кто контролирует Готланд, имеет большое влияние на Балтийское море». Вызывает озабоченность и продолжающаяся милитаризация принадлежащих Финляндии Аландских островов.





Как заявил на днях глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс - Балтийское море теперь территория НАТО. И эти слова надо рассматривать крайне серьезно.





Просто взглянем на карту. Балтийское море зажато между странами альянса (если считать Финляндию и Швецию уже принятыми), среди которых оказывается крошечная наша Калининградская область на юге и Ленинградская—на востоке, где акватория закрыта. То есть в случае войны Дания и Норвегия итак легко закрывают вход в Балтику, а Калининград оказывается в полном окружении со всех сторон, и, если это будет обычная война, без применения ЯО, его потеря — это вопрос короткого времени. Кроме того, в ловушке оказывается весь Балтийский флот, который также ставится на грань уничтожения.





Наконец, Финляндия и Эстония могут перекрыть Финский залив, окружив с моря Санкт-Петербург, что, в случае полномасштабных боевых действий, если противнику удастся застать нас врасплох и быстро продвинуться на восток – и вовсе может привести к Блокаде Ленинграда 2.0.

Наконец, Швеция и Финляндия значительно увеличивают угрозу для Мурманска и Североморска — баз нашего Северного флота, а также Северодвинска—центра нашего атомного судостроения и судоремонта. Одна Норвегия такой опасности не представляла, а если вражеские ракеты появятся в Финляндии?





Я уж молчу о том, что граница с Финляндией становится самой протяженной границей с НАТО, что создаст огромную нагрузку.

Иными словами, мы возвращаемся в ситуацию 1939 года, когда пришлось силой сдвигать границу, чтобы обезопасить Ленинград. Тогда это еще можно было, ибо Финляндия не была членом НАТО. К тому же членами НАТО не были республики Прибалтики, которые СССР удалось мирно интегрировать. И то, с началом войны с Германией мы быстро потеряли Прибалтику и едва не потеряли северную столицу. А что будет сейчас?

Чем мы можем ответить на все эти угрозы?





Как говорится в официальном заявлении российского МИД, Москвапредпримет ответные шаги, в том числе военно-технического характера, в случае вступления Финляндии в НАТО.





Россия не будет принимать решение о своих ответных действиях на эмоциях, оно будет зависеть от инфраструктуры альянса на территории новых членов, заявил заместитель министра иностранных дел РоссииАлександр Грушко.





При этом, он считает, что пока рано говорить о возможности размещения российских ранних ядерных сил в Балтийском регионе. Однако, если НАТО решит приблизить свои ядерные силы и инфраструктуру к границам, Москве необходимо будет принять адекватные меры предосторожности.





Ранее о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООНДмитрий Полянский.

«Они знают, что в тот момент, когда они станут членамиНАТО, это спровоцирует определенные зеркальные шаги со стороныРоссии, которые обычно затрагивают страны-члены альянса. Это означает, что, если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов - точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО»,—пояснил дипломат.

Куда более прямолинейно высказался еще месяцназад Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев:

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма».





Шведская правящая партия уже заявила, что выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз. Дескать, они будут работать над тем, чтобы Швеция вступила с оговорками против размещения ядерного оружия и постоянных военных баз.

Да сейчас! Кто их спрашивать будет!





Не просто так же Швецию и Финляндию тащат в НАТО. Судя по всему, США нацелились на создание на Балтике главного очага напряженности, купировать, или попытаться купировать который можно только одним способом.





Увы, лично я не вижу иных вариантов ответа, кроме как установление на «Искандеры» и «Калибры» ядерных боеголовок и значительного увеличения их числа.

И, разумеется, готовность применить это оружие. Тем боле, что для этого не нужно переписывать доктрину – там четко сказано, что ЯО может быть применено в случае угрозы государственности. А Угроза потери Калининграда и Санкт-Петербурга в первые же дни войны—это и есть угроза государственности.





Увы, никаких иных вариантов просто не остается, время для дипломатии безвозвратно упущено.