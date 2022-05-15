Порядок переселения "соотечественников" в Россию будет упрощён

"Соотечественники", желающие переехать в Россию, смогут сделать это быстрее, сказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн:

"Уже со следующей недели в главке по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) начнет действовать круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Здесь станут принимать и обрабатывать заявления людей из СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья, для которых Россия является исторической Родиной".

Заявления можно будет отправлять по электронной почте и по факсу, так как в некоторых странах доступ к Госуслугам заблокирован; на рассмотрение заявлений будет отводиться пятнадцать дней, при положительном решении "соотечественники" смогут незамедлительно въехать на территорию Россию в выбранный регион, после чего в ускоренном порядке оформить гражданство.



