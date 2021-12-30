Шендерович и Гельман стали иноагентами

Минюст внёс в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек: публициста Виктора Шендеровича, галериста Марата Гельмана, участниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину, главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову, журналистов признанного иноагентом "Радио Свобода" Елену Владыкину и Ивана Беляева, основателя киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрея Алексеева.

Минюст получил от "уполномоченных органов государственной власти" информацию, что эти люди "систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".