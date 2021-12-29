 

Реальный размер пенсий в 2021 году в РФ снизился

 Высокая инфляция в РФ в 2021 году (8,4% вместо прогнозируемых 5,8%) привела к снижению пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в феврале 2021 года - на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, в июне - на 1,0%, в июле - на 0,9%, в августе - на 1,0%, в сентябре - на 1,8%, в октябре - на 2,4%, в ноябре - на 2,8%. Правда, при этом не учитывается единовременная выплата пенсионерам -- 10 000 рублей, -- которая проводилась в сентябре. 

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в ноябре 2021 года составил 15 847 рублей и вырос на 5,3% по сравнению с ноябрем 2020 года. 

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