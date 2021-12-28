Бизнесмен Олег Анисимов монетизирует условно бескорыстное финансовое просвещение на «Вкладере»

Не так давно решением Роскомнадзором был заблокирован сайт vklader.ru, созданный бывшим топ-менеджером Тинькофф-банка Олегом Анисимовым. Но выход был найден –теперь он живет вTelegram, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook и на зеркальных сайтах, используя сомнительные технологии, применение которых не афиширует. Естественно, официально аналитика «беспристрастна».

Неумолимое развитие интернета повлекло за собой множество современных способов отъема денег у граждан, которым позавидовал бы сам великий комбинатор. В частности, появились ресурсы, на которых даётся оценка товарам и услугам разного рода знатоками.

Иногда это так называемые «отзовики», а иногда – более специализированные сайты, дающие «экспертную» оценку в узких областях: финансах, бизнесе, инвестирование и т.п.





Союз меча и орала





Есть мнение, что сайт Вкладер разоблачает мошеннические компании и пирамиды, но на самом деле всё не так безоблачно – это самым ярким представителем отзовиков, которые спонсируются или принадлежат другим финансовым компаниям. Вот, например, если человеку нужен автомобиль, то он идёт в автосалон и покупает его. Но если машина входе разговора с менеджером тебе не подошла, а надобность в ней всё же осталась, то ты выберешь другой автомобиль, другую марку, которую тебе прорекламируют в салоне. Так и Господин Анисимов, являющийся лицом проекта Вкладер, и его спонсоры-организаторы вводят свою аудиторию в заблуждение откровенной клеветой и неаргументированными фактами. Человек же в свою очередь после прочтения данной информации отказываются от сотрудничества с компанией, с которой хотел работать изначально и на этом фоне ему предлагается рекламируемые на его сайтах различные другие проекты, предоставленные как абсолютно белые, легальные и ни в коем случае не мошеннические:

Невероятно широкий охват социальных сетей, созданы целые сообщества. Стоит задуматься о затраченных ресурсах и деньгах, неужели такой безграничный альтруизм обуял господина Анисимова?

Что-то напоминает, не правда ли? Ну, да, полная копию действующего сайта. Понимаем, бренд сейчас – это важно!

Ну и ещё парочку, чтобы полностью набить оскомину, после такого можно имя матери забыть, но название ресурса будешь помнить. Главное не забывать его истинные цели.





С чем же это связано, спросите вы? Да, всё просто: в марте 2019 года Роскомнадзор заблокировал сайт vklader.ru. Именно тогда, действительно, прошла массовая блокировка сайтов в связи с вынесенным судебным решением в пользу Банка ВТБ об удалении из интернета контента, содержащего имя Андрея Костина и ряд других ключевых слов . Было заблокировано более тысячи источников в Интернете, некоторые сайты – полностью.





Таким образом сайт vklader.ru и стал многоликим, сам Анисомов заявил, что ресурс переехал на домен vklader.com. По сути, это был финт, который способствовал появлению явной мошеннической схемы, когда на одном сайте пишется о какой-либо фирме положительный отзыв, а на другом – отрицательный, чтобы потом бороться со своим же контентом за деньги. О том, что он владелец десятка доменов, создатель «Вкладера» писал ещё в 2017 году.





Уже тогда это вызвало, резонанс среди специалистов этого рынка, все удивлялись, зачем Анисимову потребовалось втискиваться в высококонкурентный рынок. Основатель «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев писал в Facebook в феврале 2014 года в комментарии на сообщение о запуске «Вкладера»: «Что мы видим в данном случае:

Ценность. Сайт предлагает описательную информацию о вкладах 11 банков, тогда как в базе у конкурентов несколько тысяч банковских предложений (у нас ее поддержкой, к слову, занимается команда из 10 человек). Конкуренты. На этой поляне работают, как минимум, Банки.ру и Сравни.ру, и еще штук 20-30 не столь успешных проектов. Трафик. Трафик по тематике вкладов один из самых дорогих на рынке. В Яндексе и Гугле за него идет настоящая драка, а новостной трафик практически не монетизируется.





Вопрос: зачем тратить годы жизни на проект, у которого изначально нет шансов? Могу, конечно, ошибаться, но вряд ли. Олег, прости, ничего личного. Просто я видел на своем веку уже столько проектов, которые упорно стучатся в закрытые двери...»





Ответ Анисимова не заставил долго ждать:





«Это хобби. Я абсолютно бескорыстно долгие годы даю советы по финансовой грамотности в рамках своего блога в ЖЖ, так как меня лично напрягает финансовая безграмотность людей», - отвечал Олег. У кого-то это вызвало резонные сомнения – не слишком ли дорогое хобби? По самым скромным оценкам содержание и продвижение сайта должно обходиться владельцу в 3-4 млн рублей ежемесячно.





На лицо конкретная паутина по созданию искусственной конкуренции, чтобы под видом «проверенных проектов» подкладывать откровенно лохотронские компании, за деньги, естественно. Давайте рассуждать логично, как и было сказано выше, финансовая среда рынок достаточно богатых инвестиций. Одно вложение может обеспечить несколько месяцев безбедной жизни. Если отыграть часть клиенткой базы от проверенных фирм и передать их под обработку в лохотроны, можно срубить неплохие проценты за такие транзитные коридоры. И энергозатраты, по сравнению, с доходом явно небольшие. Это и называется искусственный ажиотаж и липовая конкуренция. Спасибо, дорогой Олег, в этом плане вы можете, точно, ещё одну книгу написать, всё прозрачно, логично и понятно!





Из личного дела комбинатора





Олег Анисимов выступал в качестве соавтора и редактора нескольких книг банкира Олега Тинькова, был продюсером автобиографической книги врача-терапевта и трехкратного обладателя российской премии «Предприниматель года» Бориса Александрова. Родился в 1974 году в СССР, учился в двух Ленинградских школах, затем в Санкт-петербургском университете экономики и финансов. После – в аспирантуре при этом же университете по специальности «Региональная экономика», но диссертацию не защитил. Затем – работа в «Деловом Петербурге», «Коммерсантъ-Санкт-Петербург» еженедельном журнале на базе газеты «Финансовая Россия». С марта 2003 года по январь 2010 года – главный редактор журнала «Финанс». В 2009 стал членом Консультационного совета акционеров ОАО «Банк ВТБ». С 2010 по 2013 годы — вице-президент по маркетингу Тинькофф Банка. В 2014 году создал проект VKlader.





New Васюки





Давайте разберемся, каких свиней подкладывают доверчивым людям и какими последствиями для них это может обернуться.





Сайты пестрят заманчивыми вывесками «Надежные вклады», баннеры сулят золотые горы, ссылки на телеграмм каналы обещают раскрыть все тайны 100% заработка. При этом, в сети очень много отзывов в которых люди описывают как теряют на проектах, которые у себя на сайтах размещает вкладер. Давайте посмотрим, что про них пишут:





Тут полная малина, какой отзыв не возьми. Например, ZhenyaRock очень подробно расписал, каким образом это брокер уводит финансы, нагло сбивая котировки. Век живи, век учись, как говорится.

Комментарий от первого февраля, от Анастасии показывает, что положительные отзывы на этого брокера, подозрительно смахивают на банальную заказуху. Знала бы Анастасия, что она попала точно в цель, я думаю у неё все отлично в плане заработка, есть профессиональное чутьё.

Пользователь lSpiritl, к сожалению, попал на удочку, но не оставит это дело безнаказанным. Интересно, где же он увидел рекламу? Неужели на сайте Вкладера? ))





Куда бы мы не заглянули, какой бы его проект не посмотрели, обо всех в интернете будут отзывы, скажем не лучшего качества. Немаловажно, люди пишут, что сподвигло вложиться в эти проекты именно после посещения его же сайтов, вот живые доказательства. На данном ресурсе один из отзывов, с заголовком «VKLADER СТОП-ОБМАН» подробно рассказывает, как человек повелся на рекламу на сайте и вложил солидные деньги, а результат – минусовый депозит.





Едем дальше:отзыв от 12 сентября подробно описывает, каким образом брокерская компания LimeFX (распиаренная на сайте Вкладера) пыталсь выманить у клиента деньги, очень занимательно, надо сказать.





Собственно говоря, вот и расчет – распиаренная личность Анисимова, вызывает доверие, люди, которые уже настроились на инвестиции, веря, что этот человек выдающий себя за разоблачителя их уж точно не обманет, переводят деньги в ангажированные с Вкладером проекты, которые спонсируют данный канал. Но все получается, наоборот.





Хотелось бы верить в чистоту намерений финансового комбинатора Олега Анисимова, но в распоряжении редакции оказались фрагменты переписки администраторов vklader.comс представителем инвестиционной компании, получившей негативную характеристику от авторов сайта. Удалять её админы отказались, но предложили пиар-пакет, в который входят прямые партнерские ссылки с обзоров, скрытие статьи на три месяца, контроль упоминания в комментариях на сайте и контроль упоминания в комментариях в соцсетях. Всё это за 3500 долларов в месяц. Или за 36000 долларов в год. Выходит, оптом несколько бескорыстней.





Получается, как всегда – реклама двигатель торговли!





В статье о том, почему стоит сомневаться в информации «Вкладера», проект Stoprazvod.Ru писал и о странности позитивных отзывов на этот ресурс, и о навязчивой рекламе кредитования от Райффайзенбанка. А также о подозрительной «боязни» авторов «Вкладера» некоторых общепринятых финансовых инструментов, что подтверждается комментарием к опубликованному на сайте списку «черных» брокеров: «Если компании нет в списке, это не значит, что с ней следует сотрудничать. Мы считаем, что спекулятивные торги (особенно форекс, криптовалюта, CFD, бинарные опционы), в том числе через относительно честных и даже лицензированных Банком России брокеров, это прямой путь к потере денег, и не рекомендуем участвовать в подобных торгах без экономического образования, владения математическим аппаратом и глубокого понимания, как работают финансовые рынки и какие риски есть на них независимо от теоретической подготовки трейдера». Весь мир пользуется – почему Россия не может?





Если суммировать все подобные материалы, то выходит, что чёрный PR живее всех живых. Оплаченные мошеннические компании, просто покупают себе положительные отзывы и великолепные обзоры на их деятельность, а конкурентов банально гасят негативом. Подобные отзывы на соответствующих отзовиках, стоят не так дорого, за умеренную сумму можно завалить репутацию почти любой компании. Были бы цели и средства, а это уже обкатанное поле деятельности Анисомова. Таким образом, сайт «Вкладер» - нечто подобное в финансовой сфере. Это умно с точки зрения присутствия состоятельных «клиентов». Оспорить порочащую статью не всегда легко. В суде понятия «вымогает» и «похоже, что вымогает»; «обманывает» и «похоже, что обманывает» трактуются очень по-разному. Для обывателя же, это порой одно и то же.





Бриллиантов не оказалось

Современная действительность мегаполиса диктует быстрый ритм жизни. Фаст-фуд и кофе на лету, заголовки газет, сомнительные по качеству интернет-ресурсы. Чтобы обдумано сделать правильный финансовый ход, необходимо время, аналитика и подтвержденная информация. Всё это вполне возможно, без помощи мошеннических ресурсов, как vklader и таких сомнительных, далеко не литературных, персонажей, как Олег Анисимов.





Так может быть все это и есть ответ на вопрос про "дорогое хобби", как он сам называет подобную деятельность, приносящую до полумиллиона долларов в год от спонсоров, среди различных скандально известных компаний. Под таким углом его дело уже не кажется благородным, а выглядит чистой воды профанацией и заработком на нечестной конкуренции. Доказательство тому, настолько бросаются в глаза, что просто кричат о себе:





Вполне очевидно, что вездесущая реклама брокеров говорит нам о том, что место проплачено. Направлено на целевую аудиторию с целью заманить на, мягко говоря, сомнительные инвестиционные проекты. А там вас быстро лишат финансов! Отлаженная система собственных сайтов-заглушек и рекламные ссылки поставлены на поток. Работа ведется точно и стабильно, тут нет сомнений, что она хорошо спонсируется, мы уже говорили, что альтруизм в наше время не самое распространённое качество, навряд ли, господин Анисимов им обладает, судя по всему.





Вот такой он великий комбинатор и современный последователь Остапа Бендера, ученик Тинькова. Настоящий финансист, придумавший крутую схему заработка! Да что и говорить, Москва дорогой город!