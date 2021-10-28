Заочно арестован Сергей Савельев, передавший правозащитникам видеозаписи пыток

Октябрьский районный суд Саратова заочно арестовал находящегося в федеральном розыске Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеозаписи пыток заключённых в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1. Савельеву инкриминируется ч.2 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Из России вывезено более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. По фактам пыток Следственный комитет России расследует семь уголовных дел.

Савельев -- гражданин Белоруссии, осуждённый в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. В колонии его привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора.

