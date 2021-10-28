Работа Всетатарского общественного центра приостановлена из-за признаков экстремизма

Министерство юстиции России приостановило работу Всетатарского общественного центра (ВТОЦ): у организации выявлены признаки экстремизма, соответствующее решение было принято прокурором Татарстана 17 октября 2021 года.



15 октября руководитель объединения Фарит Закиев нарушил правила проведения митинга «День памяти»: от имени президиума ВТОЦ он отправил обращение в Госсовет Татарстана, в тексте которого есть радикальное обвинение русского народа и федерального центра, и это же заявление было публично озвучено на митинге.



Сейчас в Верховном суде Татарстана рассматривается иск от республиканской прокуратуры о признании ВТОЦ экстремистской организацией. Пока окончательное решение по этому делу не принято.