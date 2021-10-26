 

Конфеты угрожают национальной безопасности Украины

 

На Украине оштрафовали сеть харьковских магазинов за продажу российских конфет. Госпотребслужба Украины заявила, что российские сладости являются подсанкционными товарами и не должны продаваться на Украине. В частности, запрещены конфеты "Красного Октября", концерна "Бабаевский", "Победы" и "Акконда". 

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что конфеты завозятся и реализуются на Украине незаконно, а оценить их качество и безопасность — невозможно. «Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», — посетовала она.

 

Также Рада уже просила Зеленского ввести санкции против кондитерской корпорации "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко, за «финансирование страны-агрессора». По словам инициатора обращения, депутата от партии «Слуга народа» Владлена Неклюдова, "Рошен" продолжает работу на территории России и это угрожает национальной безопасности Украины.


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APN.ru