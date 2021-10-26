В России школы начали тестировать распознавание лиц

Несколько десятков школ России начали тестирование систем распознавания лиц по биометрическим данным. Гендиректор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков:

"Мы работаем с несколькими десятками школ, в том числе на Дальнем Востоке. В школах применяются так называемые чёрные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали...

Там в целом речь идет о видеонаблюдении с различными опциями - такими, как контроль входа по лицевой биометрии, распознавание силуэтов".