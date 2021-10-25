Роспотребнадзору неизвестен нужный уровень антител, поэтому вакцинироваться нужно каждые полгода

Необходимый для защиты от коронавирусной инфекции уровень антител пока не известен, и потому ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Аналогичным образом выступил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, если у человека уже высокий уровень антител, и он введёт себе ещё антител, то никакого вреда не произойдёт, и спустя шесть месяцев это уже спокойно можно делать.

Между тем, в авторитетном западном журнале "Ланцет" с завидной регулярностью появляются статьи о том, что, несмотря на исчезающие в течение 5-12 месяцев антитела, клеточный иммунитет переболевших может длиться годами, и даже люди, переболевшие другими коронавирусами, могут иметь длящийся клеточный иммунитет к ковиду.