Парламент Татарстана пошёл против федерального закона

Депутаты татарстанского "госсовета" не поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".

Представляя документ на заседании парламента , депутат Альберт Хабибуллин сказал, что "в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ".

Он привёл в пример то, что "авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ [в настоящее время глава Татарии называется "президентом"]... Федеральным органам исполнительной власти представляется безусловное право участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ".