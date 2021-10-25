Парламент Татарстана пошёл против федерального закона
- 25.10.2021, 19:30,
- Новости
- 288
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Депутаты татарстанского "госсовета" не поддержали
проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".
Представляя документ на заседании парламента , депутат Альберт Хабибуллин сказал, что "в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ".
Он привёл в пример то, что "авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ [в настоящее время глава Татарии называется "президентом"]... Федеральным органам исполнительной власти представляется безусловное право участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ".
В связи с изложенным, он просил не поддерживать проект федерального закона, а депутатам Госдумы РФ от Татарстана рекомендовано поддержать позицию татарского парламента.