 

Парламент Татарстана пошёл против федерального закона

Депутаты татарстанского "госсовета" не поддержали проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".
Представляя документ на заседании парламента , депутат Альберт Хабибуллин сказал, что "в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ".
Он привёл в пример то, что "авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ [в настоящее время глава Татарии называется "президентом"]... Федеральным органам исполнительной власти представляется безусловное право участвовать в формировании органов исполнительной власти субъектов РФ".

В связи с изложенным, он просил не поддерживать проект федерального закона, а депутатам Госдумы РФ от Татарстана рекомендовано поддержать позицию татарского парламента.


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APN.ru