Собянин обещает "исторические пики" ковида и блокирует соцкарты москвичей

в ближайшее время в Москве будут достигнуты исторические пики заболеваемости ковидом:

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом".

е, кто привился от ковида или переболел в течение последних шести месяцев, смогут их разблокировать, сообщил Собянин.

Для борьбы с этой ситуацией мэр Москвы с 8 ноября блокирует социальные карты для проезда в общественном транспорте для пожилых и хронически больных москвичей. Т