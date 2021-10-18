 

Из РФ выдворят мигранта, бросившего яблоко в глаз пенсионеру в Самаре

 

Полицейские установили гражданина, бросившего яблоко в глаз пенсионеру у торговой точки в Промышленном районе Самары. Правонарушителем оказался выходец из среднеазиатской республики 1996 года рождения. В отношении него составлены протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства, ему назначено наказание в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации.

Видео с нападением на пенсионера появилось в соцсетях и заинтересовало губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который поручил провести проверку и установить виновных. Также он поручил отметить людей, которые вступились за пожилого человека, отчитав мигранта.


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APN.ru