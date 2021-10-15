 

Детям от смешанных браков будут давать гражданство независимо от места рождения

 

Дети от смешанных браков будут получать российское гражданство вне зависимости от места рождения, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на "Всемирном конгрессе российских соотечественников":

"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство".

 


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APN.ru