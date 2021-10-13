Путин привёл "Эхо Москвы" как пример, что в РФ есть оппозиционные СМИ

"Что касается в целом оппозиции, то она у нас работает, жива, критикует власть, причём критикует так жёстко, как, может быть, в других странах не делают <...>

Включите здесь некоторые российские СМИ, и вам всё станет ясно. Они же работают, никто их не трогает, всё нормально. Более того, деньги ещё от "Газпрома" получают. "Газпром" продаёт в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ <...>

Я с трудом найду страны, в которых СМИ, фактически, финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас".