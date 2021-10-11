 

Чубайс предсказывает РФ особенные проблемы, а Сурков – "безлюдную демократию"

По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями (для достижения целей устойчивого развития) Анатолия Чубайса, энергетический кризис, от которого сейчас трясёт некоторые страны (aka "энергопереход"), Россию затронет "не в меньшей, а в большей степени, чем многих других".
 
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков ожидает трансформацию политических систем в "безлюдные демократии", управляемые алгоритмами и машинами. "Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции - все это можно будет делегировать искусственному интеллекту, не покидая вечеринку", - вещает Сурков. Всё это произойдёт благодаря "неизбежной цифровизации", когда "иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Зарубежное религиозное влияние на мусульман Татарстана в постсоветский период
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Люди стоят денег

Люди стоят денег

Европа на приёме у психотерапевта

Европа на приёме у психотерапевта

Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Чубайс предсказывает РФ особенные проблемы, а Сурков – "безлюдную демократию"

  • 22:25
  • 192

В Москве до сих пор нет коллективного иммунитета, РФ не даёт Украине вакцинироваться "как в Европе"

  • 22:05
  • 174

Долг беднейших стран мира достиг рекордных $860 млрд, госдолг США в 30 раз больше

  • 21:44
  • 181

МВД придумывает новые правила для мигрантов, к январю приедут 10 000 узбеков

  • 20:43
  • 178

Цены на нефть растут, бензин в РФ дорожает

  • 20:30
  • 249

Сентябрь 2021 года в России оказался рекордно холодным

  • 20:18
  • 187
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru