Чубайс предсказывает РФ особенные проблемы, а Сурков – "безлюдную демократию"

По словам
спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями (для достижения целей устойчивого развития) Анатолия Чубайса, энергетический кризис, от которого сейчас трясёт некоторые страны (aka "энергопереход"), Россию затронет "не в меньшей, а в большей степени, чем многих других".
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков ожидает трансформацию политических систем в "безлюдные демократии", управляемые алгоритмами и машинами. "Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции - все это можно будет делегировать искусственному интеллекту, не покидая вечеринку", - вещает
Сурков. Всё это произойдёт благодаря "неизбежной цифровизации", когда "иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей".