Роман с Лукашенко: Кремль меняет категорическое несогласие на категорическое удовлетворение

Я бывала в Белоруссии трижды. Каждый раз покупала ворох газет. И даже в последний приезд так до конца и не привыкла, насколько пусты российские газеты, выходящие в Белоруссии. Пусты с точки зрения выражения общерусских или хотя бы российских интересов.

В конце 2014 года в ЛГ вышел мой репортаж из Минска, который кому-то в Минске не понравился, и белорусская сторона не поленилась выйти на главного редактора ЛГ, с тем чтобы он донёс до меня мою неправоту. Иными словами: чтобы белорусской стороне предъявить претензии российскому журналисту, необязательны были "правовые основания", необязательно было работать в Минске. Можно было работать в Москве -- и получить нагоняй.

С тех пор прошло семь лет, и моя убеждённость в своей правоте на этот счёт только укреплялась.

В том репортаже была показана траектория белорусской самостийности: "ни то, ни сё, но в сторону от России". С тех пор прошло семь лет, и моя убеждённость в своей правоте на этот счёт только укреплялась.

Если в 2014-м году белорусская сторона считала себя вправе наказывать гражданку России в Москве, а главный редактор российского СМИ не ощущал себя вправе сказать "отвяжитесь", -- можно ли удивляться, что в 2021 году Лукашенко наказывает гражданина Белоруссии в Минске и прихлопывает филиал российской газеты, как муху?

КП много лет старалась, из кожи вон лезла, чтобы "не обидеть белорусов" -- но конец всё равно был немного предсказуем.

Вот, например, комментарий одного из моих читателей:

Году в 2018 или максимум 2019 читал "КП в Беларуси". Там не то, что никакой Белоруссии в принципе быть не могло, но про Россию писали только холодно "страна-соседка", изредка еще и похуже называли. Там была статейка о курортах соседних стран на Балтийском море. С дифирамбами и восторгами по поводу Латвии, Литвы и Польши, строчек по 80-100 на страну (читал онлайн). Про Калининградскую область - строчек 5, в которых была дана цена и написано, что какому идиоту в принципе может захотеться поехать в Россию, если можно за те же или немного большие деньги поехать в Европу. Вообще, разница с украинскими газетами была очень, очень небольшой. Не только в плане восторгов по поводу мовы и т.д., но и в плане крайне негативного отношения к России.

Трудно КП сочувствовать -- но и трудно винить, зная, что никакой российской поддержки за спиной не было.



