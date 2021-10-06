Минстрой намерен ввезти в Россию 10 000 "специалистов из Узбекистана"

Минстрой России ожидает, что правительство в ближайшее время разрешит целевой ввоз строителей из Узбекистана. Замглавы Минстроя Никита Стасишин сказал, что в настоящее время проект постановления проходит последние согласования между заинтересованными ведомствами и службами.

"Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, в том числе объекты космодрома "Восточный", - добавил он.

В патенте на работу будет указана конкретная компания, на которую мигрант станет работать. Планируется централизованный ввоз десяти тысяч "специалистов из Узбекистана".