"Давида" Микеланджело прикрыли, чтобы не обидеть мусульман
- 04.10.2021, 14:54,
- Новости
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Пятиметровая копия знаменитой статуи Давида работы Микеланджело была установлена в итальянском павильоне выставочного центра "Дубай Экспо". Высококачественная 3D-копия имеет мраморное напыление, чтобы создать иллюзию подлинного материала. Однако нагота запрещена в Объединённых Арабских Эмиратах, и
организаторы решили прикрыть мужественность статуи
, чтобы она не оскорбила взор консервативных мусульман. "Давида" поместили внутрь круговой загородки из стекла и камня и разделили на два яруса.
Организаторы считают, что таким образом создали "новую перспективу" и "уникальный подход". Однако итальянские художники и критики не оценили инновационное решение, назвав его "гротескным и смехотворным".
Примечательно, что при входе на нижний ярус оскорбительные части статуи всё ещё можно увидеть, но вход туда доступен только для VIP.