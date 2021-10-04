"Давида" Микеланджело прикрыли, чтобы не обидеть мусульман

нагота запрещена в Объединённых Арабских Эмиратах, и организаторы Пятиметровая копия знаменитой статуи Давида работы Микеланджело была установлена в итальянском павильоне выставочного центра "Дубай Экспо". Высококачественная 3D-копия имеет мраморное напыление, чтобы создать иллюзию подлинного материала. Однакоорганизаторы решили прикрыть мужественность статуи , чтобы она не оскорбила взор консервативных мусульман. "Давида" поместили внутрь круговой загородки из стекла и камня и разделили на два яруса.

Организаторы считают, что таким образом создали "новую перспективу" и "уникальный подход". Однако итальянские художники и критики не оценили инновационное решение, назвав его "гротескным и смехотворным".

Примечательно, что при входе на нижний ярус оскорбительные части статуи всё ещё можно увидеть, но вход туда доступен только для VIP.