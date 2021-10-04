 

В Москве начали продавать "апартаменты" по 9 метров

 

Апартаменты площадью 9 квадратных метров появились на рынке столичного жилья в сентябре. Предыдущий "рекорд компактности" был в 2020 году, когда на рынке предлагали апартаменты минимальной площадью 10 кв. м. а квартиры - 10,5 кв. м.

Сокращение средней площади квартир и апартаментов в Москве наблюдается с 2014 года. Первые министудии появились в 2013 году - тогда их площадь составила 17,9 кв. м, с тех пор она уменьшалась, и сейчас самая маленькая квартира на рынке размером 11 кв. м., а самый маленький апартамент - 9 кв. м.


 


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