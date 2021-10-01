 

Лукашенко назвал объединение Белоруссии с Россией "абсолютной глупостью"

 

Президент Лукашенко назвал "выдумкой коллективного Запада" и "абсолютной глупостью" предположение, что Белоруссия войдёт в состав России.

Он считает, что "мы с Путиным и руководство Беларуси и России в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования".

Он добавил также, что на западном направлении создана "единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта - мы это не скрываем - нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать... При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца".

 


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APN.ru