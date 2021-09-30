Антитела к "коронавирусу нового типа" нашли в образцах крови 2005-2011 годов

В образцах крови жителей Камбоджи, собранных в 2005-2011 годах, учёные обнаружили антитела к коронавирусу нового типа. Объяснение этому они дают следующее

"Эти антитела могли возникнуть из-за того, что условия окружающей среды в Камбодже благоприятствуют передаче новых вариаций коронавирусов от диких животных к человеку, а камбоджийцы собирают для отопления гуано и охотятся на летучих мышей. С другой стороны, появление антител может быть связано с появлением иммунитета к малярии".

Были проанализированы образцы крови более 500 камбоджийцев, которые живут в сельской местности и переболели малярией между 2005 и 2011 годами. Примерно в 13% образцов были следы антител, которые могут соединяться с оболочкой SARS-CoV-2, в том числе с его ключевой частью – S-белком. Учёные перепроверили эти данные с помощью других тестовых систем, но получили те же результаты.

