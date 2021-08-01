Добавим новую идентичность

Нужно признать очевидную реальность. Мы живём в изменившемся мире. Транс-спортсмены
участвуют в спортивных соревнованиях. Происходит транс-расовый переход в транс-корейцев
. Без сомнения существуют и транс-возрастные люди, как взрослые идентифицирующие себя подростками, так и молодёжь, ощущающая себя глубокими стариками. Или транс-религиозные люди – формально принадлежащие к одной религиозной традиции, но верящие в постулаты другой.
В свою очередь я предлагаю соединить два популярных дискурса и признать существование ещё одной очень востребованной идентичности – транс-вакцинированный (transvax). Транс-вакцинированными следует считать людей, которые воспринимают своё тело вакцинированным, вне зависимости от того, проходили они вакцинацию или нет. Им нет нужды как-то дополнительно доказывать или обосновывать свою вакцинированность, достаточно внутренне ощущать себя привитым.