 

Добавим новую идентичность

Нужно признать очевидную реальность. Мы живём в изменившемся мире.  Транс-спортсмены участвуют в спортивных соревнованиях. Происходит транс-расовый  переход в транс-корейцев. Без сомнения существуют и транс-возрастные люди, как взрослые идентифицирующие себя подростками, так и молодёжь, ощущающая себя глубокими стариками. Или транс-религиозные люди – формально принадлежащие к одной религиозной традиции, но верящие в постулаты другой.

В свою очередь я предлагаю соединить два популярных дискурса и признать существование ещё одной очень востребованной идентичности – транс-вакцинированный (transvax). Транс-вакцинированными следует считать людей, которые воспринимают своё тело вакцинированным, вне зависимости от того, проходили они вакцинацию или нет. Им нет нужды как-то дополнительно доказывать или обосновывать свою вакцинированность, достаточно внутренне ощущать себя привитым.
 
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