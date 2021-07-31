 

Почему британцам не понравился новый танк "Аякс"

Новый поставленный на вооружение британской армии лёгкий танк "Аякс" вызвал шквал нареканий.
Хотя он называется "лёгким", он оказался слишком тяжёлым, при этом не набирающим скорость более 20 миль в час, очень шумным; вибрации в его корпусе такие, что танк не может стрелять во время движения, а экипажи (более тридцати человек) после поездки на "Аяксе" пришлось лечить стероидами, поскольку у танкистов нарушилась циркуляция крови в пальцах рук и ног. 
В настоящее время британские парламентарии задаются вопросом, как так вышло, что на эту разработку было потрачено 3,5 млрд фунтов, и кто несёт за это ответственность.  



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APN.ru