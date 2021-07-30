 

У дагестанки отобрали детей из-за цвета волос

 

Жительницу Махачкалы Нину Церетилову в марте этого года лишили четверых детей из-за её розовых волос. Троих ей так и не удалось вернуть, несмотря на последующее решение суда в её пользу. 

Дети находятся у отца -- Магомеда Церетилова, с которым Нина развелась из-за постоянных побоев, в том числе во время беременности. Возможно, что дагестанская полиция в конфликте находится на стороне Магомеда Церетилова:

«Полиция, которая прибыла к дому Церетиловых, не охраняла никого от агрессивно настроенных защитников Магомеда. Защитники ругались матом, угрожали физическим насилием, а одной из присутствовавших девушек — убийством. В доме у Нины начали вырывать из рук дочь — и кто? — пристав», — сказала дагестанская общественница Катерина Нерозникова.

Также Нерозникова рассказала, что бывший муж Церетиловой ударил её адвоката.

Сама Нина Церетилова предполагает, что Магомед таким образом хочет решить проблему выплаты алиментов, которых накопилось около 800 тысяч рублей.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Украина как оккупационный режим на Руси: в чём признался Зеленский

Украина как оккупационный режим на Руси: в чём признался Зеленский

«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Цены на АЗС растут, Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина

  • 21:02
  • 136
Украина как оккупационный режим на Руси: в чём признался Зеленский

Украина как оккупационный режим на Руси: в чём признался Зеленский

Возможностей отказаться от вакцинации становится всё меньше

  • 17:33
  • 211

У дагестанки отобрали детей из-за цвета волос

  • 16:43
  • 182

73 человека погибли от украинских обстрелов в ДНР за год "перемирия"

  • 16:02
  • 182

Путину не докладывали о драке чеченцев с крымчанами и конфликте с росгвардейцами

  • 15:19
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru