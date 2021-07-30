У дагестанки отобрали детей из-за цвета волос

Жительницу Махачкалы Нину Церетилову в марте этого года лишили четверых детей из-за её розовых волос. Троих ей так и не удалось вернуть, несмотря на последующее решение суда в её пользу.

Дети находятся у отца -- Магомеда Церетилова, с которым Нина развелась из-за постоянных побоев, в том числе во время беременности. Возможно, что дагестанская полиция в конфликте находится на стороне Магомеда Церетилова:

«Полиция, которая прибыла к дому Церетиловых, не охраняла никого от агрессивно настроенных защитников Магомеда. Защитники ругались матом, угрожали физическим насилием, а одной из присутствовавших девушек — убийством. В доме у Нины начали вырывать из рук дочь — и кто? — пристав», — сказала дагестанская общественница Катерина Нерозникова.

Также Нерозникова рассказала, что бывший муж Церетиловой ударил её адвоката.

Сама Нина Церетилова предполагает, что Магомед таким образом хочет решить проблему выплаты алиментов, которых накопилось около 800 тысяч рублей.



