 

Правительство думает о том, как дисциплинировать Северный Кавказ

 

Минэкономразвития и Минэнерго подготовили модель обеспечения платёжной дисциплины в отношении электроэнергии и газа, который будет запущен в трёх регионах Кавказа на срок 3-5 лет.  

"Минэкономразвития представило вместе с Минэнерго модели, как обеспечить полноту платежей и сборов платежей, потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучётное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях", - сказал вице-премьер Александр Новак.

Решено сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан и Ингушетия. Речь идёт в том числе о создании расчётных центров, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учёта.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что программа будет подразумевать улучшение финансового состояния отрасли в регионе, но не уточнил, какие конкретные меры войдут в эту программу.


Планируется провести инвентаризацию задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы понять, какой объём задолженности вообще реально взыскать, так как она копилась много лет.

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APN.ru