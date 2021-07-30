Правительство думает о том, как дисциплинировать Северный Кавказ

Минэкономразвития и Минэнерго подготовили модель обеспечения платёжной дисциплины в отношении электроэнергии и газа, который будет запущен в трёх регионах Кавказа на срок 3-5 лет.

"Минэкономразвития представило вместе с Минэнерго модели, как обеспечить полноту платежей и сборов платежей, потому что проблемы все понятны: это заниженные нормативы потребления, безучётное потребление, бесхозяйные объекты, очень много потерь в сетях", - сказал вице-премьер Александр Новак.

Решено сделать краткосрочные программы по пилотным субъектам, таким как Дагестан и Ингушетия. Речь идёт в том числе о создании расчётных центров, через которые будет проводиться оплата по установке приборов учёта.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что программа будет подразумевать улучшение финансового состояния отрасли в регионе, но не уточнил, какие конкретные меры войдут в эту программу.