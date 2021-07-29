 

У парламентариев Италии и США не выдерживают нервы

Во время заседания нижней палаты парламента группа депутатов от итальянской оппозиционной партии "Братья Италии" устроила протест против использования ковид-сертификатов в быту, из-за чего работа законодательного органа была приостановлена. (Начиная с 6 августа, документ, свидетельствующий о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательном тесте на коронавирус, в Италии нужно будет предъявлять для посещения культурных мероприятий, музеев, театров, спортивных залов, бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях -- в дальнейшем это могут распространить и на транспорт.)
 
В США республиканка Лорен Бэберт бросила маску в служащего Конгресса, демократа, который предложил ей надеть этот предмет на лицо. Бэберт также назвала восстановленный масочный режим антинаучным и тоталитарным. 

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APN.ru