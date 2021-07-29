На Украине лишили работы таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским городом"

Украинская студентка Дарья Конох устроила травлю в сети после того, как таксист в Харькове во время поездки назвал город исконно русским и пожаловался на политику властей страны. Также он поинтересовался, почему студентка не использует русский, и обвинил руководство республики в преступлениях на территории Донбасса.

«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нём говорить», — написала Конох в Фейсбуке.

В публикации она выложила номер машины и имя водителя, вызвав волну негодования со стороны подписчиков и украинских активистов, в результате чего водитель был отключён от агрегатора такси.

