Лишь 38% россиян считают ковид угрозой общественному здоровью

По данным онлайн-опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, доля россиян, которые считают ковид угрозой общественному здоровью, снизилась до 38%, более половины опрошенных (51%) думают, что им ничто не угрожает. Социологи РАНХиГС считают, что на настроения россиян повлияла массовая вакцинация, но можно убедиться, что уже в феврале 2021 56% россиян не боялись заразиться коронавирусом (опрос центра Юрия Левады; центр внесён в список НКО, выполняющих функции иностранного агента).

В то же время в США, несмотря на массовую вакцинацию, появились рекомендации Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) как привитым, так и не привитым от ковида гражданам носить маски в помещениях, так как выяснилось, что "некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим людям".

Маски "рекомендованы к универсальному ношению" также и в школах, вне зависимости от привитости или непривитости учеников и персонала.

Бывший президент США Дональд Трам призвал "отважных американцев" "не надевать маски на детей и не сдаваться".



