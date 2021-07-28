 

Лишь 38% россиян считают ковид угрозой общественному здоровью

 По данным онлайн-опроса Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, доля россиян, которые считают ковид угрозой общественному здоровью, снизилась до 38%, более половины опрошенных (51%) думают, что им ничто не угрожает. Социологи РАНХиГС считают, что на настроения россиян повлияла массовая вакцинация, но можно убедиться, что уже в феврале 2021 56% россиян не боялись заразиться коронавирусом (опрос центра Юрия Левады; центр внесён в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). 

В то же время в США, несмотря на массовую вакцинацию, появились рекомендации Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) как привитым, так и не привитым от ковида гражданам носить маски в помещениях, так как выяснилось, что "некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными и передавать вирус другим людям".

Маски "рекомендованы к универсальному ношению" также и в школах, вне зависимости от привитости или непривитости учеников и персонала. 

Бывший президент США Дональд Трам призвал "отважных американцев" "не надевать маски на детей и не сдаваться". 

 



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APN.ru