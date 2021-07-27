Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье Олимпиады

Олимпийская женская сборная России по спортивной гимнастике (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова) одержала победу
в командном многоборье. Победа в этой дисциплине именно российской женской сборной одержана впервые, хотя в 1992 году на Олимпийских играх победу одержала Объединённая команда.
Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место у американок (166,096), третье -- у британок (164,096). В понедельник также и мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в многоборье на Олимпиаде впервые с 1996 года.