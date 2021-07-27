Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье Олимпиады

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Олимпийская женская сборная России по спортивной гимнастике (Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова) одержала победу в командном многоборье. Победа в этой дисциплине именно российской женской сборной одержана впервые, хотя в 1992 году на Олимпийских играх победу одержала Объединённая команда. 

 

Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место у американок (166,096), третье -- у британок (164,096). В понедельник также и мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в многоборье на Олимпиаде впервые с 1996 года.



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