 

Шиесский активист стал главой архангельского посёлка

 

Главой ближайшего к станции Шиес посёлка Урдома Ленского района Архангельской области стал экоактивист Сергей Якимовбывший одним из первых, кто поднял вопрос о целесообразности строительства мусорного полигона для московского мусора на станции Шиес.


В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес", предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе области.

Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми отнеслись к проекту строительства полигона резко отрицательно, в регионах проходили акции протеста.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку, их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба, выступившие против строительства полигона в Шиесе.




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Новая энергетическая стратегия для России
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В 2020 году с голодом столкнулось на 160 млн человек больше, чем в 2019-м

  • 17:47
  • 312

Министерство финансов не желает платить по долгам Северного Кавказа

  • 17:37
  • 374

В Германии сдали в эксплуатацию жилой дом, построенный с помощью 3D-принтера

  • 17:11
  • 412

Ограничения прав невакцинированных в разных регионах РФ

  • 17:01
  • 371

Российские гимнасты выиграли командное золото Олимпиады впервые за 25 лет

  • 16:25
  • 365

Начался звездопад Персеиды

  • 16:18
  • 349
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru