Шиесский активист стал главой архангельского посёлка

Главой ближайшего к станции Шиес посёлка Урдома Ленского района Архангельской области стал экоактивист Сергей Якимов, бывший одним из первых, кто поднял вопрос о целесообразности строительства мусорного полигона для московского мусора на станции Шиес.





В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес", предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе области.

Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми отнеслись к проекту строительства полигона резко отрицательно, в регионах проходили акции протеста.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку, их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба, выступившие против строительства полигона в Шиесе.







