 

В Италии и Греции прошли протесты против принудительной вакцинации

 
В Италии тысячи людей приняли участие в акциях протеста против введения ковид-сертификатов для посещения общественных учреждений, включая рестораны, музеи, культурные учреждения, спортивные мероприятия, спортзалы, бассейны. Такие акции прошли в более чем восьмидесяти городах Италии. Протестующие называли ковид-сертификаты "сертификатом рабства".
 
Греческая полиция разогнала массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса у стен греческого парламента, окружённого плотным кольцом спецназа. Собравшиеся размахивали греческими флагами и скандировали: "Долой хунту Мицотакиса!" (это премьер-министр Греции). Полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами. Под конец митинга в их сторону было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью, и полицейские тут же пустили в ход слезоточивый газ, водомёт  и светошумовые гранаты. 
"Мы не против вакцинации как таковой, но она должна оставаться добровольной, - рассказал ТАСС один из участников митинга по имени Димитриос. - Мы категорически против принудительной вакцинации, это фашизм". 

 


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