В Италии и Греции прошли протесты против принудительной вакцинации

акции прошли в более чем восьмидесяти городах Италии. Протестующие называли ковид-сертификаты "сертификатом рабства"

Греческая полиция разогнала массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса

у стен греческого парламента, окружённого плотным кольцом спецназа. Собравшиеся размахивали греческими флагами и скандировали: "Долой хунту Мицотакиса!" (это премьер-министр Греции). Полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами. Под конец митинга

в их сторону было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью, и полицейские тут же пустили в ход слезоточивый газ, водомёт и светошумовые гранаты.

