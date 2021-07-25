В Италии и Греции прошли протесты против принудительной вакцинации
- 25.07.2021, 18:13,
- Новости
- 398
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
В Италии
тысячи людей приняли участие в акциях протеста против введения ковид-сертификатов для посещения общественных учреждений, включая рестораны, музеи, культурные учреждения, спортивные мероприятия, спортзалы, бассейны.
Такие акции прошли в более чем восьмидесяти городах Италии. Протестующие называли ковид-сертификаты "сертификатом рабства".
Греческая полиция разогнала массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса у стен греческого парламента, окружённого плотным кольцом спецназа. Собравшиеся размахивали греческими флагами и скандировали: "Долой хунту Мицотакиса!" (это премьер-министр Греции). Полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами. Под конец митинга в их сторону было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью, и полицейские тут же пустили в ход слезоточивый газ, водомёт и светошумовые гранаты.
"Мы не против вакцинации как таковой, но она должна оставаться добровольной, - рассказал ТАСС
один из участников митинга по имени Димитриос. - Мы категорически против принудительной вакцинации, это фашизм".