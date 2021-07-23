 

75% россиян высказались против однополых браков

 

Порядка 75% опрошенных россиян выступают в той или иной степени против однополых браков, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%)", - отмечается в материалах ВЦИОМа. Отвечая на вопрос, должны ли однополые пары иметь право вступать в брак друг с другом, 63% россиян сказали, что совершенно не согласны с этим, ещё 12% ответили, что скорее не согласны.

Однако в возрастной группе от 18 до 24 лет 39% опрошенных высказались за право однополых пар на брак.


Ранее ЕСПЧ признал нарушением Европейской конвенции о правах человека отказ трём однополым парам из России заключить брак, заявив, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека. Однако согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, не должны исполняться на территории России (поправками 2020 года в российскую Конституцию была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины").




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