 

Чеченские патрули в Троицке "борются с антитеррористическими проявлениями"

 

Администрация московского городского округа Троицк наняла частное охранное предприятие «Корвет», состоящее исключительно из чеченцев.

Чеченские патрули дежурят по ночам, препятствуя распитию алкогольных напитков.

 
 

«Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, но бывают и недовольные. Таких много в фабричном парке. Мы проводим беседы, объясняем, что это нарушение общественного порядка», — говорит сотрудник Группы быстрого реагирования (ГБР) Руслан Абдурахманов.

По словам управления территориальной безопасности местной администрации Павла Шкуренко, «всё делается в рамках закона, но для Троицка это эксперимент». Шкуренко заявил даже, что местные власти решили нанять ЧОП для «борьбы с антитеррористическими проявлениями» (что бы это ни значило).


Сами жители Троицка пишут в комментариях: «Вижу регулярно эту группу реагирования, постоянно желание полицию вызвать», «Ну да, после того, как увидела этот репортаж с "бородачами", пропало желание выходить вечером на улицу, чтоб не столкнуться с ними. Не очень понятно, по каким параметрам их набирали», «Вижу их почти каждый день… Тусуются у Центральной, 26, в теньке в машине сидят. Когда их первый раз увидела, желание было полицию вызвать. Бороды у всех до плеч».



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